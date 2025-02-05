La Liga ekiplerinden Leganes, Trabzonspor forması giyen Borna Barisic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Barisic'in maaşını Leganes'in ödeyeceği duyuruldu.
Sezon başında Trabzonspor'a bedelsiz olarak katılan Barisic, 15 maçta forma giydi ve 1 asistle oynadı.
TEK SÜPER LİG'DEN GELEN O DEĞİL
Leganes'in kadrosunda Süper Lig'den gelen tek isim Barisic değil. Geçmişte Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier de Leganes forması giyiyor.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Barisic'in maaşını Leganes'in ödeyeceği duyuruldu.
Sezon başında Trabzonspor'a bedelsiz olarak katılan Barisic, 15 maçta forma giydi ve 1 asistle oynadı.
TEK SÜPER LİG'DEN GELEN O DEĞİL
Leganes'in kadrosunda Süper Lig'den gelen tek isim Barisic değil. Geçmişte Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier de Leganes forması giyiyor.