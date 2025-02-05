Trabzonspor'da Barisic için resmi açıklama

Trabzonspor'da forma giyen Borna Barisic, Leganes'e kiralandı. Bordo-mavili kulüp ayrılığı resmen açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Barisic için resmi açıklama
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05 Şubat 2025 12:12
La Liga ekiplerinden Leganes, Trabzonspor forması giyen Borna Barisic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Barisic'in maaşını Leganes'in ödeyeceği duyuruldu.

Sezon başında Trabzonspor'a bedelsiz olarak katılan Barisic, 15 maçta forma giydi ve 1 asistle oynadı. 

TEK SÜPER LİG'DEN GELEN O DEĞİL

Leganes'in kadrosunda Süper Lig'den gelen tek isim Barisic değil. Geçmişte Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier de Leganes forması giyiyor.


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