BAKASETAS ALKIŞ TOPLADI

GEÇEN SEZON DA İYİ BAŞLADI

TRABZONSPOR'A MALİYETİ NE OLMUŞTU?

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, son haftalarda ortaya koyduğu performansla takımına katkı vermeye devam ediyor. Bakasetas, Gaziantep FK maçında galibiyette önemli rol oynadı.Son 4 maçta ortaya koyduğu performansla adınan söz ettiren Bakasetas, Gaziantep FK maçında attığı gol ve yaptığı asist dışında hırslı yapısıyla taraftarlardan alkış topladı.29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Süper Lig'in ilk 9 haftasında 7 gol ve 3 asistle oynamıştı. Bu sezon ise Bakasetas son 4 maçta 2 gol 4 asistlik katkı yaptı.Yunan oyuncu, 2021 yılında Alanyaspor'dan 3 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Bakasetas'ın sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.