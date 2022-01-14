Trabzonspor'da Adana Demirspor ile takas hazırlığı

Edgar Ie ile yollarını arayan ve stoper arayan Trabzonspor'da gündeme Samet Akaydın gelmişti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Adana Demirspor ile takas hazırlığı
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14 Ocak 2022 13:05
Stoper arayışında olan Trabzonspor, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı istemiş ancak olumlu bir geri dönüş olmamıştı. Güney ekibinin bu sezon bordo-mavili takımda şans bulamayan Yunus Mallı'yı gözüne kestirmesi iki kulüp arasında transfer görüşmelerine yeni bir boyut kazandırdı.

Trabzon Yönetimi, Yunus için resmi teklif gelirse değerlendireceğini söyledi.

YUNUS MALLI'NIN TALİBİ ÇOK

Bordo-mavililerin scout ekibi ile teknik ekibin transferine sıcak baktığı Samet Akaydın'ın bu görüşmelerde bir kez daha masaya getirilmesi bekleniyor. 27 yaşındaki stoper, bu sezon Mavi Şimşekler'de başarılı maçlar çıkartırken takımı ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yunus Mallı'nın ise talipleri arasında Giresunspor, Kasımpaşa, Kayserispor ve Göztepe de yer alıyor.

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