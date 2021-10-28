Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Çaykur Rizespor müsabakası öncesi son idmanını gerçekleştirdi.
Bordo- mavililer, Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de Rize temsilcisini ağırlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Çaykur Rizespor müsabakası öncesi son idmanını gerçekleştirdi.
Bordo- mavililer, Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de Rize temsilcisini ağırlayacak.