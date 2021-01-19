Antalyaspor karşısında kenar beklerden yeterli katkı alamayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın ara transfer döneminde özellikle savunmanın sağı için 'acil' transfer istediği öğrenildi.



Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Serkan Asan'ın beklentilerin uzağında kalması, Pereira'nın ise oynadığı maçlarda agresif tavırları nedeniyle hemen kart görmesi, tecrübeli çalıştırıcıyıbu mevki için zorunlu arayışlara itti.



Yönetiminden sağ bek isteğinde bulunan teknik direktör Avcı'nın gönlünden geçen ismin ise Bursaspor formasını giyen 20 yaşındaki İsmail Çokçalış olduğu ifade edildi.



Bu sezon yeşil-beyazlı takımda toplam 16 maça çıkan genç sağ bek, ofansif yönüyle tanınıyor. İsmail Çokçalış bu mücadelelerde 1 gol atarken 1 de asist yaptı.



Bursaspor ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan İsmail'i yönetim bir sonraki satıştan önemli bir payı Bursaspor'a vermek kaydıyla anlaşmak istiyor. Bursa yönetiminin teklifi değerlendirdiği, yakın bir süre içinde yanıt vereceği bildirildi. İsmail Çokçalış Ümit Milli Takımı'nda oynuyor.



