Trabzonspor'a yerli forvet: Emir Kaan Gültekin!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin takımın başına geçmesinin ardından hücum hattını güçlendirmek isteyen Fırtına, yerli forvet arayışına başladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fatih Tekke'nin yakından takip ettiği belirtilen Emir Kaan Gültekin yakından takip ediliyor. Sezon sonu transfer döneminde kadroya katılmak istediği öğrenilen genç forvet Süper Lig'e adım atmak istiyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon İstanbulspor formasıyla çıktığı 29 maçta 12 kez fileleri havalandıran yerli forvet Süper Lig ekiplerin radarına girdi.
Fatih Tekke'nin yakından takip ettiği belirtilen Emir Kaan Gültekin yakından takip ediliyor. Sezon sonu transfer döneminde kadroya katılmak istediği öğrenilen genç forvet Süper Lig'e adım atmak istiyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon İstanbulspor formasıyla çıktığı 29 maçta 12 kez fileleri havalandıran yerli forvet Süper Lig ekiplerin radarına girdi.