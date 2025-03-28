Trabzonspor'a yerli forvet: Emir Kaan Gültekin!

Fatih Tekke ile birlikte yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Trabzonspor, forvet bölgesi için Emir Kaan Gültekin'i gündemine aldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a yerli forvet: Emir Kaan Gültekin!
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28 Mart 2025 12:26
Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin takımın başına geçmesinin ardından hücum hattını güçlendirmek isteyen Fırtına, yerli forvet arayışına başladı.

Fatih Tekke'nin yakından takip ettiği belirtilen Emir Kaan Gültekin yakından takip ediliyor. Sezon sonu transfer döneminde kadroya katılmak istediği öğrenilen genç forvet Süper Lig'e adım atmak istiyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon İstanbulspor formasıyla çıktığı 29 maçta 12 kez fileleri havalandıran yerli forvet Süper Lig ekiplerin radarına girdi. 

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