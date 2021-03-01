Trabzonspor, 2021 yılındaki ilk yenilgisini aldı

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu yıl oynadığı 11 lig maçında 9 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 18 lig maçında 2 yenilgiyi de büyük maçlarda yaşadı

Haber; AA
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Trabzonspor, 2021 yılındaki ilk yenilgisini aldı
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01 Mart 2021 13:29
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye dün sahasında 1-0 mağlup olan Trabzonspor, 2021 yılındaki ilk yenilgisini aldı.

2021 yılında daha önce oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmeyen bordo-mavililer, ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Karadeniz ekibi, bu yıl 11 lig maçında 9 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.

- Avcı ile iki yenilgi büyük maçlarda

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla kötü günleri geride bırakarak zirve yarışında kendine yer bulan Trabzonspor, büyük maçlarda ise zorlandı.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken sahasında Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde üç büyük maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

- 18 maçta 2 yenilgi

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 18 lig maçında 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, 13 maçtan galibiyetle ayrılırken 3 maçta da berabere kaldı.

En son yenilgisini ligde 26 Aralık 2020 tarihinde alan bordo-mavililerin, 65 gün süren 10 maçlık yenilmezlik serisi de Fenerbahçe maçıyla noktalandı.



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