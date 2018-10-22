Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde BB Erzurumspor'u ağırlayacak Trabzonspor, galibiyet alması halinde zirve yarışına ortak olacak.Trabzon halkı, oldukça önem taşıyan bu karşılaşmaya kayıtsız kalmadı. Bir Ortaokul'da öğrenciler bordo-mavili formalarla derslerini gördüler."Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu öğrencileri, takımımızın maç günü dolayısıyla okula formalarıyla gittiler.Konuyla ilgili açıklama yapan okul yönetimi, Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun "Yediden Yetmişe Destek" sözünden yola çıkarak böyle bir uygulama yaptıklarını vurgulayarak, kulübümüze destek olmak için öğretmen, öğrenci ve tüm personelin Bordo-Mavi formalarla İstiklal Marşını okuyarak ders başı yaptıklarını belirtti.Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyor, tüm taraftarlarımızı formalarıyla birlikte bugün oynayacağımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına davet ediyoruz."