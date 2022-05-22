ABDULLAH AVCI'DAN HAMLELER

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 3-1'lik skorla kaybetti.Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Başakşehir oldu. İstanbul ekibi 11. dakikada Stefano Okaka'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Gol sonrası hız kesmeyen Başakşehir, 31. dakikada Alexandru Epureanu ve 42. dakikada Serdar Gürler'in golleriyle soyunma odasına 3-0 üstünlükle gitti.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı. Bordo-mavililerde; Berat Özdemir, İsmail Köybaşı ve Vitor Hugo kenara geldi. Oyuna ise Djaniny, Yusuf Erdoğan ve Hüseyin Türkmen girdi.İkinci yarıda farkı azaltmak isteyen ve ataklarını sıklaştıran Trabzonspor, aradığı golü 59. dakikada Anthoy Nwakaeme ile buldu ve skoru 3-1'e getirdi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Başakşehir, sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.35. haftada şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, bu sonucun ardından ligi 81 puanla tamamladı. Başakşehir ise puanını 65'e yükseltti ve ligi 4. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi Elemeleri'ne gitmeye hak kazandı.Öte yandan CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı da, karşılaşmayı tribünden takip etti.11. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Mahmut Tekdemir'in ceza sahasına yaptığı ortada, altı pas önünde müsait durumdaki Okaka kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.21. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Trezeguet kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Epureanu fileleri havalandırdı: 2-0.42. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında Trezeguet'in uzun pasıyla Trabzonspor savunmasının arkasında topla buluşan Serdar, meşin yuvarlağı düzeltti. Siopis'ten de topu kurtaran Serdar'in ceza sahası içinden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-047. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Bakasetas çok sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.53. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Başakşehir savunmasından seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Yusuf Erdoğan, sol çaprazdan çok sert vururken, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.56. dakikada gelişen Başakşehir atağında, sağ kanattan ceza sahasına giren Caiçara, altı pas önündeki Trezeguet'ye yerden pasını verdi. Trezeguet'in gelişine vuruşunda kaleci Uğurcan iki hamlede topu kontrol etti.59. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye indirdi. Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada kafalardan seken meşin yuvarlak, Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.82. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Kouassi'nin sağ kanattan sert ortasına, Djaniny altı pas önünde kafayı vurdu. Kaleci Volkan son anda topu uzaklaştırdı.Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 3-1 kazandı.Başakşehir Fatih TerimAtilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Erdinç SezertamVolkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci (Dk. 62 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler (Dk. 78 Deniz Türüç), Aleksic (Dk. 78 Salih Uçan), Trezeguet (Dk. 90 Ömer Ali Şahiner), Okaka (Dk. 90 Chadli)Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo (Dk. 46 Hüseyin Türkmen), İsmail Köybaşı (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Siopis (Dk. 83 Koita), Berat Özdemir (Dk. 46 Djaniny), Visca (Dk. 71 Kouassi), Bakasetas, Nwakaeme, CorneliusDk. 11 Okaka, Dk. 31 Epureanu, Dk. 42 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Dk. 59 Nwakaeme (Trabzonspor)Dk. 60 Okaka, Dk. 78 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)