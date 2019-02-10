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Tottenham seriye bağladı!

Premier Lig'de Tottenham, sahasında Leicester City'i 3-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı ve Liverpool'un 5 puan gerisinden takibini sürdürdü.

Kaynak: Sporx.com
Tottenham seriye bağladı!
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10 Şubat 2019 18:26
Premier Lig'in 26. haftasında Tottenham, sahasında Leicester City'i konuk etti. Son haftaların formda takımı Tottenham, Leicester'ı 3-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Harry Kane ve Dele Alli gibi yıldızlarından yoksun sahaya çıkan Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Sanchez, 63'te Eriksen ve 90. dakikada Son Heung-Min kaydetti. Leicester'ın tek golünü 76'da Vardy attı.

Puanını 60'a çıkartan Tottenham, 3. sıradaki yerini korurken lider Liverpool ile 5 puanlık farkı korudu. Leicester ise 32 puanla 12. sırada kaldı.

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