Torrent çözümü önce içeride arayacak

İlk iş olarak Emre, Barış Alper ve Aytaç gibi düzenli forma şansı bulamayan isimleri değerlendirecek olan İspanyol hoca, Morutan'dan da daha fazla yararlanmayı planlıyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Torrent çözümü önce içeride arayacak
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13 Ocak 2022 11:25
Galatasaray'da Fatih Terim'le yıldızları barışmayan önemli isimlere Domenec Torrent'le ikinci bir şans geldi.

Bir haftadır Cimbom'un maçlarını izleyen Torrent, çözümü öncelikle transferde değil, takım içerisinde bulmaya çalışacak.

İspanyol hoca, Emre Kılınç başta olmak üzere, düzenli oynama fırsatı yakalayamayan Barış Alper Yılmaz ve Aytaç Kara gibi isimleri değerlendirecek. Morutan'dan daha çok faydalanmayı düşünen Torrent, Halil Dervişoğlu ile de özel olarak ilgilenecek.

GİDECEKLERE GÖRE 3 TAKVİYE GÜNDEMDE

Halil'in bitiricilikte yaşadığı sıkıntı, ekstra antrenmanlarla düzeltilecek. Galatasaray, transferde ise 59 yaşındaki teknik adamın bir hafta içinde vereceği rapora göre somut adımlar atacak.

Terim görevdeyken Assunçao'nun sözleşmesinin feshine, Luyindama'nın Belçika'ya kiralanmasına ve Adana Demirspor'la anlaşan Fatih Öztürk'le yolların ayrılmasına karar verilmişti. Torrent, bu durumu da tekrar gözden geçirecek.

Ara transferde takımdan ayrılacak isimlere göre kale, orta saha ve forvete takviye yapılması planlanıyor. Benfica'nın bonservisini 8 milyon Euro olarak belirlediği Gedson Fernandes de gündemdeki yerini koruyor. 

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