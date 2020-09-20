Toprak Razgatlıoğlu, ısınma turlarında kaza geçirdi!

Isınma turlarında kaza geçiren ve hastaneye kaldırılan Toprak Razgatlıoğlu'nun bugünkü yarışa çıkamayacağı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Toprak Razgatlıoğlu, ısınma turlarında kaza geçirdi!
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20 Eylül 2020 13:46
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'da ısınma turları atarken kaza geçirdi. Milli sporcu ilk kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Türkiye Motosiklet Federasyonundan alınan bilgiye göre Toprak, Katalunya-Barselona Pisti'nde bu sabah ısınma turları sırasında 13. virajda kaza geçirdi. Motorundan düşen Toprak, ilk olarak pistin medikal merkezinde kontrolden geçirildikten sonra ileri tetkikler için hastaneye götürüldü.

Milli motosikletçi Toprak'ın bugünkü yarışa katılamayacağı bildirildi. 



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