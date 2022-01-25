Togan Tokaç, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'na veda etti

Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden milli tenisçi Togan Tokaç, tek erkeklerde organizasyona ikinci turda veda etti.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, ilk turda Çek Hynek Barton'u eleyerek kariyerinin ilk grand slam maçından galip ayrılan Togan, ikinci turda 12 numaralı seribaşı Hong Konglu Coleman Wong ile karşılaştı.
Milli tenisçi, dünya gençler 20 numarası Wong'a 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, ilk turda Çek Hynek Barton'u eleyerek kariyerinin ilk grand slam maçından galip ayrılan Togan, ikinci turda 12 numaralı seribaşı Hong Konglu Coleman Wong ile karşılaştı.
Milli tenisçi, dünya gençler 20 numarası Wong'a 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.