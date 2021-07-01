Tofaş, eski oyuncusu Yiğit Arslan'ı transfer etti

TOFAŞ altyapısından yetişen ve son iki sezonda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı forması giyen eski oyuncu Yiğit Arslan'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Tofaş, eski oyuncusu Yiğit Arslan'ı transfer etti
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01 Temmuz 2021 14:22
TOFAŞ Basketbol Takımı, genç basketbolcu Yiğit Arslan'ı renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın, TOFAŞ altyapısından yetişen ve son iki sezonda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı forması giyen eski oyuncu Yiğit Arslan'ın transfer edildiği bildirildi.

25 yaşında ve 1.98 metre boyundaki Arslan, Bursa ekibiyle iki yıllık sözleşme imzaladı.


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