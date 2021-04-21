TMOK yeni ödülü 'Fair Play Şeref Bayrağı'nı açıkladı

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Olimpiyatevi'nde çevrim içi olarak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Arıpınar ödülün, ülke sporunda Fair Play bilincinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, topluma bir yaşam tarzı olarak benimsetilmesi ve gençlerin Fair Play ilkelerini özümsemelerine katkıda bulunan örnek ve öncü kulüpleri teşvik etmek suretiyle diğer kulüplere ilham vermek amacıyla verileceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Türkiye'de çoğu kulübün bünyesinde yalnızca futbol branşı bulunuyor. Amatör sporlara destek veren ve bünyesinde birden fazla spor branşı bulunan, bir yıl içinde hem sportif başarı kazanan hem de Fair Play kurallarına uyan kulüpler arasından spor federasyonları ile iş birliği yapılarak, her yıl seçilecek bir kulübe Fair Play Şeref Bayrağı ödülü ve diploması Olimpiyatevi'nde yıl sonunda yapılacak törenle verilecek. Ödül bayrakta, TMOK, Dünya Fair Play Konseyi (CIFP), Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) ve Türkiye Fair Play armaları bulunuyor. Ödül bayrağını, kulüp bir yıl süreyle merkezindeki gönderinde taşıyabilecek, unvanını yazışmalarında kullanabilecek."







