Tiago Pinto Altay'ın listesinde

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın listesinde Portekizli sol bek Tiago Pinto bulunuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Tiago Pinto Altay'ın listesinde
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08 Haziran 2021 13:30
Tiago Miguel Baia Pinto
Tiago Miguel Baia Pinto
Ankaragücü
Süper Lig'de 18 yıl sonra mücadele edeceği yeni sezon öncesi transferde aceleci davranmayan Altay'ın listesinde Portekizli sol bek Tiago Pinto'nun bulunduğu öğrenildi.

A.Gücü formasıyla Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayan Pinto'nun kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen ayrılık kararı aldığı bildirildi.

Geçen sezon 28 karşılaşmada 4 asistle oynayan 33 yaşındaki Pinto'nun, İzmir ekibinin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

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