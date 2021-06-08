Tiago Pinto Altay'ın listesinde

Süper Lig'de 18 yıl sonra mücadele edeceği yeni sezon öncesi transferde aceleci davranmayan Altay'ın listesinde Portekizli sol bek Tiago Pinto'nun bulunduğu öğrenildi.
A.Gücü formasıyla Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayan Pinto'nun kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen ayrılık kararı aldığı bildirildi.
Geçen sezon 28 karşılaşmada 4 asistle oynayan 33 yaşındaki Pinto'nun, İzmir ekibinin teklifine sıcak baktığı belirtildi.
A.Gücü formasıyla Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayan Pinto'nun kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen ayrılık kararı aldığı bildirildi.
Geçen sezon 28 karşılaşmada 4 asistle oynayan 33 yaşındaki Pinto'nun, İzmir ekibinin teklifine sıcak baktığı belirtildi.