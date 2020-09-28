THY EuroLeague şampiyonluk oranları

THY EuroLeague'de 2020/21 sezonu öncesi şampiyonluk oranları belli oldu.
Geçen sezonun da favorilerinden olarak gösterilen Barcelona, 3.60'lık oranıyla ilk sırada yer aldı.
Anadolu Efes, 4.75 ile üçüncü sırada yer aldı.
Obradovic sonrası Fenerbahçe Beko'ye 14.00 oranıyla son yılların en yüksek oranı verilirken, 6. favori konumunda yer aldı.
Tuttur.com'da EuroLeague şampiyonluk oranlarına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
İşte EuroLeague şampiyonluk oranları:
3.60 Barcelona
4.60 CSKA Moskova
4.75 Anadolu Efes
5.00 Real Madrid
12.00 Milano
14.00 Fenerbahçe
14.00 Maccabi
17.00 Olympiakos
22.00 Khimki Moskova
28.00 Zenit
30.00 Valencia
32.00 Panathinaikos
40.00 Baskonia
80.00 Zalgiris
110.00 Bayern Münih
120.00 Kızılyıldız
250.00 Alba Berlin
250.00 Asvel
Geçen sezonun da favorilerinden olarak gösterilen Barcelona, 3.60'lık oranıyla ilk sırada yer aldı.
Anadolu Efes, 4.75 ile üçüncü sırada yer aldı.
Obradovic sonrası Fenerbahçe Beko'ye 14.00 oranıyla son yılların en yüksek oranı verilirken, 6. favori konumunda yer aldı.
Tuttur.com'da EuroLeague şampiyonluk oranlarına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
İşte EuroLeague şampiyonluk oranları:
3.60 Barcelona
4.60 CSKA Moskova
4.75 Anadolu Efes
5.00 Real Madrid
12.00 Milano
14.00 Fenerbahçe
14.00 Maccabi
17.00 Olympiakos
22.00 Khimki Moskova
28.00 Zenit
30.00 Valencia
32.00 Panathinaikos
40.00 Baskonia
80.00 Zalgiris
110.00 Bayern Münih
120.00 Kızılyıldız
250.00 Alba Berlin
250.00 Asvel