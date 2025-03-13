Oklahoma City Thunder, NBA playofflarına katılmayı garantiledi ve bunu, sezonun en kritik anlarında karşılaşabileceği bir rakibe karşı başardı.
Shai Gilgeous-Alexander'ın 34 sayılık performansı ve Chet Holmgren'in 23 sayı ile 15 ribaundlık katkısıyla Thunder, bu gece Boston Celtics'i 118-112 mağlup ederek playoff biletini cebine koydu. Mücadele, potansiyel bir NBA Finalleri eşleşmesi olarak büyük ilgi gördü.
Thunder, bu sezon playoffa kalmayı garantileyen ikinci NBA takımı oldu. Bir galibiyet fazlası bulunan Cleveland, Cuma günü yerini sağlamlaştırmıştı. Geçen yıl ise Thunder, playoff katılımını 31 Mart'ta garantilemişti.
Son şampiyon Celtics, geçen sezon üç sayılık atışlardaki üstün performansıyla NBA tarihindeki 18. şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu karşılaşmada ise takım tarihine geçen bir rekora imza atarak, 63 üçlük denemesiyle rekor kırdı ve NBA'de normal süre içinde en fazla üçlük deneyen takımlardan biri oldu.
Boston adına Jayson Tatum 33 sayı, 8 asist ve 8 ribaund ile etkili bir performans sergiledi. Derrick White, 22 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik katkı sağlarken, Al Horford 18 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle maçı tamamladı.
Celtics, Cuma günü Miami'ye konuk olacakken, Thunder ise Cumartesi günü Detroit deplasmanına çıkacak.
Gecenin diğer sonuçları:
Hornets 110-123 Hawks
76ers 105-118 Raptors
Clippers 119-104 Heat
Suns 104-111 Rockets
Jazz 115-122 Grizzlies
Mavericks 116-126 Spurs
Timberwolves 115-95 Nuggets
Knicks 114-113 Trail Blazers
Shai Gilgeous-Alexander'ın 34 sayılık performansı ve Chet Holmgren'in 23 sayı ile 15 ribaundlık katkısıyla Thunder, bu gece Boston Celtics'i 118-112 mağlup ederek playoff biletini cebine koydu. Mücadele, potansiyel bir NBA Finalleri eşleşmesi olarak büyük ilgi gördü.
Thunder, bu sezon playoffa kalmayı garantileyen ikinci NBA takımı oldu. Bir galibiyet fazlası bulunan Cleveland, Cuma günü yerini sağlamlaştırmıştı. Geçen yıl ise Thunder, playoff katılımını 31 Mart'ta garantilemişti.
Son şampiyon Celtics, geçen sezon üç sayılık atışlardaki üstün performansıyla NBA tarihindeki 18. şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu karşılaşmada ise takım tarihine geçen bir rekora imza atarak, 63 üçlük denemesiyle rekor kırdı ve NBA'de normal süre içinde en fazla üçlük deneyen takımlardan biri oldu.
Boston adına Jayson Tatum 33 sayı, 8 asist ve 8 ribaund ile etkili bir performans sergiledi. Derrick White, 22 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik katkı sağlarken, Al Horford 18 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle maçı tamamladı.
Celtics, Cuma günü Miami'ye konuk olacakken, Thunder ise Cumartesi günü Detroit deplasmanına çıkacak.
Gecenin diğer sonuçları:
Hornets 110-123 Hawks
76ers 105-118 Raptors
Clippers 119-104 Heat
Suns 104-111 Rockets
Jazz 115-122 Grizzlies
Mavericks 116-126 Spurs
Timberwolves 115-95 Nuggets
Knicks 114-113 Trail Blazers
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