Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas'a göre Derrick Rose ve Blake Griffin, "süperstar tutumları" olmayan "süperstar oyuncular".



Detroit tarihinin en iyi point guardı olarak görülen Thomas, Pistons'daki oyuncular Rose ve Griffin'in, takıma liderlik eden iki mükemmel veteran olduklarını belirtti.



"Hem Blake Griffin'in hem de Derrick Rose'un sahaya girdiklerinde gösterdikleri profesyonellik ve rekabet gücü, genç oyuncuların görmeleri gereken şey. Her ikisine Pistons oyuncuları olarak bakıldığında, onlar süperstar oyuncular, ancak süperstar tavırları yok. 'Önce-ben' tarzı adamlar gibi görünmüyorlar. Çoğu süperstar kendi işlerini görmeyi ve diğerlerinin yolundan çekilmeleri gerektiğini söyler."



SAĞLIKLI KALMALARI GEREKİYOR



Pistons, Griffin'in 2020-21 sezonu başladığında, 2018-19 sezonu formunu geri alabileceğini umuyor. Bu sezon sadece 15.5 sayı ve 4.7 ribaund ortalamalarla oynamış olan Griffin, Ocak ayında başka bir sol diz ameliyatı geçirmişti ve sezonu kapatmıştı. Griffin, 2018-19 sezonunda oldukça iyiydi ve maç başına 24.5 sayı, 7.5 ribaund ve 5.4 asist ile oynarken, All-Star seçilmiş ve All-NBA üçüncü takımında yer almıştı.



Pistons, Griffin'e 2020-21 sezonunda 36.6 milyon dolar ödeyecek.



Rose ise, 2019-20 sezonu KOVID-19 nedeniyle askıya alınmadan önce oynadığı 50 maçta 18.1 sayı, 2.4 ribaunt ve 5.6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.



Pistons'ın 2020-21 sezonunda playoff yapma istekleri var. Bunun gerçekleşmesi için, hem Rose hem de Griffin'in sağlıklı kalmaları ve All-Star rakamlarını ortaya koymaları gerekecek.



