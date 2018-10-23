Thibodeau: "Rose sağlıklı olduğunda ligin en iyilerinden"

Minnesota Timberwolves koçu Tom Thibodeau, Derrick Rose'un sağlıklı olduğunda "NBA'in en iyi oyuncularından biri" olduğunu söyledi.
Thibodeau, yaptığı açıklamada Rose için "Onun yaptıklarını yapmış olmak, kim olduğu hakkında çok şey söylüyor. Sağlıklı olduğu sürece, ligin en iyi oyuncularından biri olmayı sürdürecek."
şeklinde konuştu ve bunu duyan Rose ise şu yanıtı verdi: "Vay canına, böyle mi söyledi. Bir iltifat daha almış oldum. Kariyerimin başlarında, neler yapacağımı bildirirdim. Şimdi oyunumun benim adıma konuşmasına izin veriyorum. Sahadayken sanırım meslektaşlarım bunu biliyor, ama medya sonradan yakalıyor. Lakin, meslektaşlarımın hakettiğim saygıyı gösterdiğini düşünüyorum."