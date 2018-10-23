Thibodeau: "Rose sağlıklı olduğunda ligin en iyilerinden"

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Minnesota Timberwolves koçu Tom Thibodeau, Derrick Rose'un sağlıklı olduğunda "NBA'in en iyi oyuncularından biri" olduğunu söyledi.Thibodeau, yaptığı açıklamada Rose içinşeklinde konuştu ve bunu duyan Rose ise şu yanıtı verdi: