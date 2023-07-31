Thanasis Antetokounmpo, Bucks'ta devam edecek

Milwaukee Bucks, takımın MVP ismi Giannis Antetokounmpo'nun ağabeyi Thanasis Antetokounmpo'nun Bucks'ta kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Thanasis Antetokounmpo, Bucks'ta devam edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2023 11:26
Milwaukee Bucks, takımın MVP ismi Giannis Antetokounmpo'nun ağabeyi Thanasis Antetokounmpo'nun Bucks'ta kalacağını duyurdu.

Bucks, Milwaukee'de beşinci sezonunda forma giyecek olan Antetokounmpo ile yeniden sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

31 yaşındaki Antetokounmpo, geçtiğimiz sezon Bucks için 37 maça çıkmış ve ortalama 5.6 dakika sahada kalarak 1.4 sayı ortalaması tutturmuştu. Son dört sezonda Bucks için 162 maça çıkan Thanasis, 11 kez ilk beş başlamıştı.

Thanasis, NBA kariyerine 2015-16 sezonunda, kendisini 2014 NBA Draftı'nda 51. sıradan seçen New York Knicks ile iki maç oynayarak başlamıştı. İspanya ve Yunanistan'da üç sezon oynadıktan sonra Antetokounmpo, 2019-20 sezonu öncesinde Bucks ile sözleşme imzalamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery