TFF'den Sivasspor'a kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'u tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF'den Sivasspor'a kutlama
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27 Kasım 2020 13:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor için kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesindeki mesajda, "UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan'ın Karabağ takımını 3-2 mağlup ederek I Grubu'nda ikinci galibiyetini alan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'u tebrik ederiz. Ülke puanımıza çok değerli katkılarda bulunan Demir Grup Sivassporlu futbolcular, teknik heyet ve başkan Sayın Mecnun Otyakmaz nezdinde tüm yönetim kuruluna teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.



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