TFF, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor'u kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor için tebrik paylaşımı yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TFF, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor'u kutladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2025 21:39
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor'u tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Gençlik Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, çeyrek finalde İtalyan ekibi Inter'i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçta bordo-mavili temsilcimizin golünü 77. dakikada Ekrem Terzi attı. Temsilcimizin kalecisi Erol Can Çolak'ın bir penaltı vuruşu kurtardığı karşılaşmayı 40 bin 368 futbolsever izledi. UEFA Gençlik Ligi seyirci rekorunun kırıldığı karşılaşma sonucunda temsilcimiz Trabzonspor yarı finalde 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak. Turnuvada son dört takım arasına girerek yine bir ilki başaran temsilcimiz Trabzonspor'u tebrik eder, yarı finalde başarılar dileriz." denildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery