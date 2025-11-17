17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

TFF'den Juventus'a ret!

Juventus, Kenan Yıldız'ın Torino'ya daha erken geri dönüşü için TFF ile temasa geçti ancak reddedildi.

TFF'den Juventus'a ret!
Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını çaldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın Torino'ya daha erken geri dönüşü için TFF ile temasa geçti. TFF, Juventus'tan gelen bu talebi kabul etmedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA İZİN

İtalyan basınındaki haberde, TFF'nin, elindeki sakatlık nedeniyle sadece Hakan Çalhanoğlu'na izin verdiği belirtildi.

Kenan Yıldız, Bulgaristan ile oynanan maçta 90 dakika sahada kalmıştı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
