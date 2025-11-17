TFF'den Juventus'a ret!

Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını çaldı.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın Torino'ya daha erken geri dönüşü için TFF ile temasa geçti. TFF, Juventus'tan gelen bu talebi kabul etmedi.



HAKAN ÇALHANOĞLU'NA İZİN



İtalyan basınındaki haberde, TFF'nin, elindeki sakatlık nedeniyle sadece Hakan Çalhanoğlu'na izin verdiği belirtildi.



Kenan Yıldız, Bulgaristan ile oynanan maçta 90 dakika sahada kalmıştı.



