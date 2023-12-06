TFF'de hukuk operasyonu!

TFF'de uzun süredir hukuk sevklerine yönelik eleştiri ve tartışmalar yaşanıyordu. PFDK ve Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevklere karar veren hukuk kurulunda önceki gün beklenen operasyon gerçekleşti.



Temsilci raporlarını inceleyen ve buna göre kimin hangi maddeden sevk edileceğine karar veren hukuk müşavirliğinin başında bulunan Avukat Hazer Akil'le yollar ayrılıyor. Görevden alınacağı kendisine bildirilen Akil, ay başına kadar işleri devredecek.



Yeni hukuk müşavirliği başkanı ise Avukat Erkan Kıraç olacak. Ancak bu operasyon Akil'le sınırlı kalmadı. Yardımcı Avukat Başak Akbaş Karaoğlu ile de yollar ayrıldı. Karaoğlu yaklaşık 10 yıldır bu görevi yürütüyordu. Bu görevden alınmalarda kulüp yönetimlerinin bir etkisinin olup olmadığı bilinmiyor

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