  •  
    G.Saray'da piyango her hafta iki isme vuracak!
  •  
    Fenerbahçe için sürpriz Shinji Kagawa gelişmesi
  •  
    Maicon'un transferinde ilginç bir BONUS detayı
  •  
    F.Bahçe'de Comolli'ye TRANSFER için bir isyan
  •  
    "Terim'in 'Beğenirim...' dediği Fernandes bitti"

TFF Başkanı Demirören ve Erzurumspor Başkanı Üneş ile görüştü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ile kulübün yönetim kurulu üyeleri, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA
TFF Başkanı Demirören ve Erzurumspor Başkanı Üneş ile görüştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2019 19:02
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ile kulübün yönetim kurulu üyeleri; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BB Erzurumspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, TFF Başkanı Demirören ve MHK Başkanı Namoğlu'nun yer aldığı görüşmede son dönemde yaşanan hakem hataları başta olmak üzere çeşitli konularda istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Görüşmenin ardından BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e üzerinde adının yazılı olduğu BB Erzurumspor forması ve aksesuar takdim etti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için