TFF Başkanı Demirören ve Erzurumspor Başkanı Üneş ile görüştü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ile kulübün yönetim kurulu üyeleri; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.BB Erzurumspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, TFF Başkanı Demirören ve MHK Başkanı Namoğlu'nun yer aldığı görüşmede son dönemde yaşanan hakem hataları başta olmak üzere çeşitli konularda istişarelerde bulunulduğu belirtildi.Görüşmenin ardından BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e üzerinde adının yazılı olduğu BB Erzurumspor forması ve aksesuar takdim etti.