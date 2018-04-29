TFF 2. Lig

Grup Kırmızı



Takımlar O G B M A Y AV P ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. HATAYSPOR 33 22 7 4 61 15 46 73 2. MENEMEN BELEDİYESPOR 33 21 8 4 66 26 40 71 3. AFJET AFYONSPOR 33 21 7 5 62 29 33 70 4. SİVAS BELEDİYESPOR 33 19 9 5 56 28 28 66 5. KEÇİÖRENGÜCÜ 33 18 7 8 74 39 35 61 6. İNEGÖLSPOR 33 17 7 9 52 40 12 58 7. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 33 15 11 7 51 32 19 56 8. SARIYER 33 13 5 15 43 43 0 44 9. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 33 11 9 13 43 44 -1 42 10. TOKATSPOR 33 11 9 13 37 45 -8 42 11. KASTAMONUSPOR 1966 33 12 4 17 44 46 -2 40 12. EYÜPSPOR 33 11 6 16 52 60 -8 39 13. AMED SPORTİF FAALİYETLER 33 10 9 14 37 41 -4 36 14. TUZLASPOR 33 9 8 16 40 50 -10 35 15. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 33 9 8 16 37 52 -15 35 16. BUCASPOR 33 9 9 15 48 59 -11 33 17. KOCAELİ BİRLİKSPOR 33 4 4 25 29 76 -47 13 18. MERSİN İDMANYURDU 33 1 1 31 19 126 -107 -17

TFF 2. Lig

Grup Beyaz



Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. GÜMÜŞHANESPOR 33 19 7 7 55 27 28 64 2. ALTAY 33 18 9 6 59 32 27 63 3. SAKARYASPOR 33 17 10 6 54 35 19 61 4. BANDIRMASPOR 33 18 7 8 51 33 18 61 5. ŞANLIURFASPOR 33 18 6 9 52 33 19 60 6. HACETTEPE 33 15 11 7 48 30 18 56 7. BUGSAŞ SPOR 33 15 10 8 54 34 20 55 8. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 33 14 10 9 49 44 5 52 9. NİĞDE BELEDİYESPOR 33 13 7 13 40 42 -2 46 10. SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR 33 10 9 14 40 50 -10 39 11. KAHRAMANMARAŞSPOR 33 9 12 12 37 49 -12 39 12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 33 9 11 13 25 36 -11 38 13. PENDİKSPOR 33 9 9 15 34 47 -13 36 14. FETHİYESPOR 33 8 11 14 39 48 -9 35 15. OTTOCOOL KARAGÜMRÜK 33 10 5 18 32 48 -16 35 16. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 33 6 8 19 30 57 -27 26 17. KARŞIYAKA 33 6 9 18 30 51 -21 21 18. SİLİVRİSPOR 33 2 11 20 25 58 -33 17

Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 33. hafta maçları tamamlandı.Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Hatayspor, puanını 73'e çıkardı ve son haftaya girilirken en yakın takipçisi Menemen Belediyespor'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.Beyaz Grup'ta ise sahasında Nazilli Belediyespor'u 3-1 yenen Gümüşhanespor, puanını 64'e yükseltti ve en yakın takipçisi Altay'ın 1 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor ise grupta küme düşen 3. ve son takım oldu.