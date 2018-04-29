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TFF 2. Lig 33. hafta puan durumu

Ligde 33. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Hatayspor, Beyaz Grup'ta ise Gümüşhanespor liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA
TFF 2. Lig 33. hafta puan durumu
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29 Nisan 2018 18:50
Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 33. hafta maçları tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Hatayspor, puanını 73'e çıkardı ve son haftaya girilirken en yakın takipçisi Menemen Belediyespor'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Beyaz Grup'ta ise sahasında Nazilli Belediyespor'u 3-1 yenen Gümüşhanespor, puanını 64'e yükseltti ve en yakın takipçisi Altay'ın 1 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor ise grupta küme düşen 3. ve son takım oldu.

Gruplarda 33. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

- Kırmızı Grup

TFF 2. Lig
Grup Kırmızı
  Takımlar O G B M A Y AV P
  -----------------------------   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
1.  HATAYSPOR 33  22  61  15  46  73 
2.  MENEMEN BELEDİYESPOR 33  21  66  26  40  71 
3.  AFJET AFYONSPOR 33  21  62  29  33  70 
4.  SİVAS BELEDİYESPOR 33  19  56  28  28  66 
5.  KEÇİÖRENGÜCÜ 33  18  74  39  35  61 
6.  İNEGÖLSPOR 33  17  52  40  12  58 
7.  SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 33  15  11  51  32  19  56 
8.  SARIYER 33  13  15  43  43  44 
9.  ETİMESGUT BELEDİYESPOR 33  11  13  43  44  -1  42 
10.  TOKATSPOR 33  11  13  37  45  -8  42 
11.  KASTAMONUSPOR 1966 33  12  17  44  46  -2  40 
12.  EYÜPSPOR 33  11  16  52  60  -8  39 
13.  AMED SPORTİF FAALİYETLER 33  10  14  37  41  -4  36 
14.  TUZLASPOR 33  16  40  50  -10  35 
15.  BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 33  16  37  52  -15  35 
16.  BUCASPOR 33  15  48  59  -11  33 
17.  KOCAELİ BİRLİKSPOR 33  25  29  76  -47  13 
18.  MERSİN İDMANYURDU 33  31  19  126  -107  -17 


Not: Bucaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaeli Birlikspor'un üçer, Mersin İdmanyurdu'nun 21 puanı silindi.

- Beyaz Grup

TFF 2. Lig
Grup Beyaz
  Takımlar O G B M A Y AV P
  --------------------------   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
1.  GÜMÜŞHANESPOR 33  19  55  27  28  64 
2.  ALTAY 33  18  59  32  27  63 
3.  SAKARYASPOR 33  17  10  54  35  19  61 
4.  BANDIRMASPOR 33  18  51  33  18  61 
5.  ŞANLIURFASPOR 33  18  52  33  19  60 
6.  HACETTEPE 33  15  11  48  30  18  56 
7.  BUGSAŞ SPOR 33  15  10  54  34  20  55 
8.  KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 33  14  10  49  44  52 
9.  NİĞDE BELEDİYESPOR 33  13  13  40  42  -2  46 
10.  SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR 33  10  14  40  50  -10  39 
11.  KAHRAMANMARAŞSPOR 33  12  12  37  49  -12  39 
12.  ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 33  11  13  25  36  -11  38 
13.  PENDİKSPOR 33  15  34  47  -13  36 
14.  FETHİYESPOR 33  11  14  39  48  -9  35 
15.  OTTOCOOL KARAGÜMRÜK 33  10  18  32  48  -16  35 
16.  NAZİLLİ BELEDİYESPOR 33  19  30  57  -27  26 
17.  KARŞIYAKA 33  18  30  51  -21  21 
18.  SİLİVRİSPOR 33  11  20  25  58  -33  17 


 

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