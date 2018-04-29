Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 33. hafta maçları tamamlandı.
Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Hatayspor, puanını 73'e çıkardı ve son haftaya girilirken en yakın takipçisi Menemen Belediyespor'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Beyaz Grup'ta ise sahasında Nazilli Belediyespor'u 3-1 yenen Gümüşhanespor, puanını 64'e yükseltti ve en yakın takipçisi Altay'ın 1 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor ise grupta küme düşen 3. ve son takım oldu.
Gruplarda 33. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
- Kırmızı Grup
Not: Bucaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaeli Birlikspor'un üçer, Mersin İdmanyurdu'nun 21 puanı silindi.
- Beyaz Grup
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Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Hatayspor, puanını 73'e çıkardı ve son haftaya girilirken en yakın takipçisi Menemen Belediyespor'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Beyaz Grup'ta ise sahasında Nazilli Belediyespor'u 3-1 yenen Gümüşhanespor, puanını 64'e yükseltti ve en yakın takipçisi Altay'ın 1 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor ise grupta küme düşen 3. ve son takım oldu.
Gruplarda 33. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
- Kırmızı Grup
|TFF 2. Lig
Grup Kırmızı
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|33
|22
|7
|4
|61
|15
|46
|73
|2.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|33
|21
|8
|4
|66
|26
|40
|71
|3.
|AFJET AFYONSPOR
|33
|21
|7
|5
|62
|29
|33
|70
|4.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|33
|19
|9
|5
|56
|28
|28
|66
|5.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|33
|18
|7
|8
|74
|39
|35
|61
|6.
|İNEGÖLSPOR
|33
|17
|7
|9
|52
|40
|12
|58
|7.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|33
|15
|11
|7
|51
|32
|19
|56
|8.
|SARIYER
|33
|13
|5
|15
|43
|43
|0
|44
|9.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|33
|11
|9
|13
|43
|44
|-1
|42
|10.
|TOKATSPOR
|33
|11
|9
|13
|37
|45
|-8
|42
|11.
|KASTAMONUSPOR 1966
|33
|12
|4
|17
|44
|46
|-2
|40
|12.
|EYÜPSPOR
|33
|11
|6
|16
|52
|60
|-8
|39
|13.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|33
|10
|9
|14
|37
|41
|-4
|36
|14.
|TUZLASPOR
|33
|9
|8
|16
|40
|50
|-10
|35
|15.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|33
|9
|8
|16
|37
|52
|-15
|35
|16.
|BUCASPOR
|33
|9
|9
|15
|48
|59
|-11
|33
|17.
|KOCAELİ BİRLİKSPOR
|33
|4
|4
|25
|29
|76
|-47
|13
|18.
|MERSİN İDMANYURDU
|33
|1
|1
|31
|19
|126
|-107
|-17
Not: Bucaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaeli Birlikspor'un üçer, Mersin İdmanyurdu'nun 21 puanı silindi.
- Beyaz Grup
|TFF 2. Lig
Grup Beyaz
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|GÜMÜŞHANESPOR
|33
|19
|7
|7
|55
|27
|28
|64
|2.
|ALTAY
|33
|18
|9
|6
|59
|32
|27
|63
|3.
|SAKARYASPOR
|33
|17
|10
|6
|54
|35
|19
|61
|4.
|BANDIRMASPOR
|33
|18
|7
|8
|51
|33
|18
|61
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|33
|18
|6
|9
|52
|33
|19
|60
|6.
|HACETTEPE
|33
|15
|11
|7
|48
|30
|18
|56
|7.
|BUGSAŞ SPOR
|33
|15
|10
|8
|54
|34
|20
|55
|8.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|33
|14
|10
|9
|49
|44
|5
|52
|9.
|NİĞDE BELEDİYESPOR
|33
|13
|7
|13
|40
|42
|-2
|46
|10.
|SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR
|33
|10
|9
|14
|40
|50
|-10
|39
|11.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|33
|9
|12
|12
|37
|49
|-12
|39
|12.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|33
|9
|11
|13
|25
|36
|-11
|38
|13.
|PENDİKSPOR
|33
|9
|9
|15
|34
|47
|-13
|36
|14.
|FETHİYESPOR
|33
|8
|11
|14
|39
|48
|-9
|35
|15.
|OTTOCOOL KARAGÜMRÜK
|33
|10
|5
|18
|32
|48
|-16
|35
|16.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|33
|6
|8
|19
|30
|57
|-27
|26
|17.
|KARŞIYAKA
|33
|6
|9
|18
|30
|51
|-21
|21
|18.
|SİLİVRİSPOR
|33
|2
|11
|20
|25
|58
|-33
|17
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