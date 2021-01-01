Terry Stotts, Indiana Pacers yolunda mı?

Portland Trail Blazers'ın eski başantrenörü Terry Stotts'ın, Indiana Pacers'ın koç Nate Bjorkgren ile yollarını ayırmaya karar vermesi durumunda, Indianapolis ekibi için aday olabileceği söylendi.



Sezonu hayal kırıklığı bir şekilde sona eren Pacers'ın, özellikle koçluk kadrosunda birkaç değişiklik yapmak isteyebileceği bildirildi.



Sezonu 34-38 derecesiyle tamamlamış olan Pacers, Doğu konferansı'nda dokuzuncu sıraya yerleşmiş ve Washington Wizards'a karşı oynadığı play-in turnuvasının ilk maçını kaybetmişti.



Bunun dışında birkaç Pacers oyuncusunun, Bjorkgren'in takımın soyunma odasındaki tavrıyla ilgili problem yaşadığı ve kendisini, oyuncularla ilişkiler kuran ve onların tarafında olduğuna inandıran bir adam olarak değil, olumsuz biri olarak gördükleri iddia edilmişti.



Stotts, Blazers ekibinin süperstarı Damian Lillard ile harika bir ilişkisi olmasıyla, bu alanda olumlu bir sicile sahip. Tecrübeli koç, Blazers'ı Konferans Finalleri maratonu da dahil olmak üzere sekiz kez playofflara çıkarmıştı.



