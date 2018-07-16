Terim'in Muslera ve Nagatomo sevinci!

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Sezonu son şampiyon olarak açankadro konusunda planlar titizlikle yürütülüyor.Transferde şimdiye kadar Muğdat ve Onyekuru'yu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda, Teknik Direktör Fatih Terim'in kozu mevcut isimler arasındaki tecrübeli yıldızlar olarak dikkat çekiyor. Terim'in özellikle Dünya Kupası'nda Uruguay ile Japonya formalarıyla başarılı olan kaleci Fernando Muslera ve Inter'den bonservisi alınan Yuto Nagatomo'ya güven duyması öne çıkıyor.Muslera ile Nagatomo'ya geçen sezon şampiyonluk yolunda da çok güvenen tecrübeli çalıştırıcı, yeni sezonda özellikle Devler Ligi sınavlarında şimdiden bu isimlere özel önem veriyor. Bilhassa sol beke Nagatomo'nun tekrar katılması adeta sıfırdan bir transfer etkisi yaratırken, kaleci Muslera ile Terim'in arasında karşılıklı güven duygusu da etkili oluyor.Ayrıca kadroda geçen sezonun gol kralı Gomis, yeni sözleşme yapılan Donk, çalışkanlığıyla takdir toplayan Fernando, sağ bekte yükselişe geçen Mariano, kanatlarda Feghouli ile Rodrigues gibi isimler Fatih Terim'in yine elini güçlendiriyor.Şu anda kadrosundaki tecrübeye oldukça saygı duyan başarılı çalıştırıcı, hem yeni lig sınavında hem de Şampiyonlar Ligi arenasında bu durumun en büyük avantajları olacağına inanıyor. Transfer konusunda UEFA Finansal Fair Play konularını bilen Terim, elindeki şartları en iyi şekilde değerlendirmeye çaba harcıyor.Zürih'te yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim takım halinde Dünya Kupası final maçının izlenmesi için antrenman saatlerini değiştirdi. Çift idmanla günü geçiren sarı-kırmızılı takım ikinci çalışmasını final maçının ardından gerçekleştirdi. Eren Derdiyok ve Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı.