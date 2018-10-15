Terim'in Bursaspor ve Schalke taktiği!

Eylül ayındaki milli ara sonrası Aslantepe'de iki maç yapan, Süper Lig'de farklı, Şampiyonlar Ligi'nde farklı ilk 11 ve oyun anlayışı ile sahaya çıkmıştı.Kasımpaşa maçında Galatasaray'ı analiz edemeyen Lokomotiv Moskova 3-0'lık yenilgiyle Rusya'ya dönmek zorunda kalmıştı. 4-1 kazanılan Kasımpaşa maçında Ozan Kabak'ı oynatan Terim, Fernando'yu Lokomotiv'e saklamıştı. G.Saray; Bursa ve Schalke maçları için de aynı planı uygulayacak.Terim yorucu bir yolculuk yapacak Nagatomo'yu Bursaspor maçında dinlendirip, Ömer Bayram'ı oynatacak. Japon sol bek, Schalke'ye hazırlanacak. Tecrübeli hoca, stoperde Ozan Kabak ve Maicon'u, sağ bekte Mariano ve Linnes'i, ön liberoda Donk ve Fernando'yu, forvette Feghouli ve Onyekuru'yu dönüşümlü kullanacak.Muslera Mariano Ozan Serdar Ömer Donk Ndiaye Feghouli Belhanda Rodrigues SinanMuslera Linnes Maicon Serdar Nagatomo Fernando Ndiaye Onyekuru Belhanda Rodrigues Eren