Tekvando Grand Prix müsabakaları İngiltere'de yapılacak

Tekvando ve para tekvando Grand Prix'si İngiltere'de düzenlenecek.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen ve Paris 2024 Olimpik ile Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren organizasyon, Manchester'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.



Para tekvando müsabakaları perşembe günü, tekvando karşılaşmaları ise 21-23 Ekim tarihleri arasında yapılacak.



Organizasyonda Türkiye'yi tekvandoda 13, para tekvandoda ise 10 sporcu temsil edecek.



Milli takım kadrosunda bulunan sporcular şunlar:



Tekvando



Kadınlar: Merve Dinçel (49 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nafia Kuş (+67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kilo)



Erkekler: Deniz Dağdelen (58 kilo), Görkem Polat (58 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Muhammed Emin Yıldız (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (+80 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo)



Para Tekvando (K44)



Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo), Nisa Nur Gürses (+65 kilo)



Erkekler: Ali Can Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Oktay Atalay (70 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo)





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