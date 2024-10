TBF Başkanı Türkoğlu camiaya teşekkür etti, yeni dönemi değerlendirdi!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, kendisini bir dönem daha başkanlık görevine seçen camiaya teşekkür ederek, yeni dönemde yine kulüplerle iş birliği ve aynı disiplinle Türk basketbolunu daha iyi bir yere getirmeye çalışacaklarını söyledi.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde Anadolu Ajansının sorularını yanıtlayan Türkoğlu, genel kurulda kendisini 3. kez başkanlığa getiren delegelere teşekkür ederek, "8 senedir hep basketbolu daha iyi yerlere getirmek için hedefler koyduk. Başarabildiğimiz hedefler oldu, henüz o noktaya gelemediğimiz süreçler de oldu ama herkes samimi olduğumuzu ve bu süreçte basketbolu daha iyi yerlere getirmeye çalıştığımızı gördü. O yüzden tekrar onlara teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.



Genel kurul öncesinde kulüplere vizyonlarını, projelerini anlattıklarını belirten Türkoğlu, "İnşallah bundan sonraki süreçte de kulüplerle iş birliği içinde ve aynı disiplinle Türk basketbolunu daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız." dedi.



"Basketbol Gelişim Merkezi, ekonomik olarak da basketbola çok şey katacak"



Göreve geldiği günden bu yana Basketbol Gelişim Merkezi projesinin hayata geçmesi için büyük çaba harcadığını anlatan Türkoğlu, "Ekonomik olarak kazandıracaklarını da göz önünde bulundurursak bu tesisin gerçekten Türk basketboluna büyük katkısı olacaktır." ifadesini kullandı.



Projeye başından itibaren destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara teşekkür eden Türkoğlu, "Milli takımlarımız artık burada tek çatı altında olacak. Anadolu Efes ve Galatasaray, 10 bin kişilik ana salonu kullanacak. Milli takımlarımız yıl içinde yapacağımız programlarla bir araya gelecek." şeklinde görüş belirtti.



500'er kişilik tribün kapasitesi olan 3 ayrı salonun altyapıya hizmet vereceğini aktaran Türkoğlu, bunun Türk basketboluna geri dönüşünün ilerleyen yıllarda daha net görüleceğini kaydetti.



"Liglerimiz her zaman Avrupa'nın en iyilerinden biri"



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, son yıllarda erkek ve kadınlarda kulüpler bazında büyük başarılar kazanıldığını vurgulayarak, "Liglerimiz her zaman Avrupa'nın en iyilerinden biri. Kulüplerimizi, yapmış oldukları doğru planlama ve yatırımlar sonunda elde ettikleri başarılardan dolayı kutlamak istiyorum. İnanıyorum ki bu sene de aynı heyecan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde devam eder." diye konuştu.



Erkeklerde ve kadınlarda 16 kulübün bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edeceğini hatırlatan Türkoğlu, "Kulüplerimiz yatırımlarıyla, doğru kadro planlamalarıyla her zaman finali hedefliyor. Bu süreçte inanıyorum ki aynı başarılar gelecektir. Çünkü onların Avrupa arenasındaki başarısı bizim ligimizin değerini de göstermektedir. O yüzden onlara da bu süreçte başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



"Ekibimizde her zaman basketboldan gelmiş değerli arkadaşlarımızı bulundurduk"



TBF'nin yeni yönetim kurulunun kendi alanında çok değerli isimlerden oluştuğunu vurgulayan Türkoğlu, "İnanıyorum ki onlar da bu süreçte Türk basketboluna, basketbolumuza çok büyük değerler katacaktır." dedi.



Ekip olarak 4 yıl içerisinde basketbolu sportif, tesisleşme, eğitim ve yöneticilik anlamında daha iyi yerlere getirmek istediklerine dikkati çeken Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ekibimizde her zaman basketboldan gelmiş değerli arkadaşlarımızı bulundurduk. Gülşah Akkaya ve Bahar Çağlar Ökten, bizim için çok değerli. Onlar yönetimsel anlamda bize yardımcı olacak. Biliyorsunuz profesyonel olarak ekibimizde Nilay Kartaltepe ve Esra Erden Atacan da var. Hüseyin Beşok zaten hem benim asbaşkanım hem de FIBA'nın yönetim kurulundaydı. Kerem Tunçeri daha önce milli takımlar menajeri olarak görev alıyordu. Harun ağabey de zaten camiamızın tanıdığı, sevdiği bir insan. O da yöneticilik anlamında bizimle bilgi ve birikimini paylaşacaktır. Çok değerli insanlardan kurulu bir yönetimimiz var, herkesin kendi iş, bilgi, birikimiyle basketbola çok büyük değerler katacağına inanıyorum."



"Milli takım kadromuz daha da derinleşti"



Hidayet Türkoğlu, NBA'den Avrupa takımlarına transfer olan Furkan Korkmaz, Ömer Faruk Yurtseven ve Cedi Osman'ın kulüplerinde iyi bir sezon geçirmelerinin milli takım adına çok faydalı olacağını belirterek, "Bu oyuncularımızın Avrupa'ya gelmesiyle milli takım kadromuz daha da derinleşti. Hepsi çok kaliteli oyuncular. Kendi ligimizde yaptığımız değişiklikle de oyuncularımız süre aldıkça, deneyim kazandıkça daha iyi bir kadroya sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Milli takımlarda gelecek ay pencere maçlarının oynanacağının hatırlatılması üzerine Türkoğlu, "İlk hedefimiz pencereleri kusursuz bir şekilde tamamlayıp iyi bir basketbolla Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazanmak. Daha sonra da yaz boyunca takımın hazırlanması, performanslarıyla Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir basketbol sergileyip orada bir başarı elde etmek. Bu başarılar geldikçe de yavaş yavaş hedeflerimizin olimpiyatlara doğru ilerlemesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.