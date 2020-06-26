Taylan Antalyalı şans bekliyor

Gaziantep Futbol Kulübü maçında stoperde görev yapan ve iyi bir futbol sergileyen Taylan Antalyalı, Fatih Terim'den şans bekliyor.

Taylan Antalyalı şans bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2020 14:38
Taylan Antalyalı, sezonun ilk yarısı sona ererken bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Ancak ligin ikinci yarısında yeniden kulübeye mahkum oldu. Taylan, Gaziantep maçında sonradan oyuna girip hiç alışık olmadığı stoperde görev yaptı.

25 yaşındaki oyuncu buna rağmen iyi bir futbol sergiledi. Taylan şimdi hocası Fatih Terim'den ilk 11'de şans vermesini bekliyor.

Genç futbolcu bu sene Galatasaray formasıyla, 5'i kupa 9'u lig maçı olmak üzere toplam 14 maçta görev aldı. Antalyalı'nın 1 golü ve 1 asisti bulunuyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için