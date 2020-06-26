Taylan Antalyalı şans bekliyor

Taylan Antalyalı, sezonun ilk yarısı sona ererken bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Ancak ligin ikinci yarısında yeniden kulübeye mahkum oldu. Taylan, Gaziantep maçında sonradan oyuna girip hiç alışık olmadığı stoperde görev yaptı.



25 yaşındaki oyuncu buna rağmen iyi bir futbol sergiledi. Taylan şimdi hocası Fatih Terim'den ilk 11'de şans vermesini bekliyor.



Genç futbolcu bu sene Galatasaray formasıyla, 5'i kupa 9'u lig maçı olmak üzere toplam 14 maçta görev aldı. Antalyalı'nın 1 golü ve 1 asisti bulunuyor.



