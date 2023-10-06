Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Milwaukee Bucks'ın Damian Lillard takasıyla "harika bir takım" haline geldiğini söyledi.



Bucks, şok edici bir hamleyle Lillard'ı geçtiğimiz haftalarda Portland Trail Blazers'la yapılan bir takasla kadrosuna katmış ve Giannis Antetokounmpo'nun yanında güçlü bir ikili oluşturmuştu.



Milwaukee'nin playoff rakiplerinden Celtics'in yıldızı Tatum, tüm NBA'de yankı bulmuş olan bu beklenmedik takasla ilgili düşüncelerini, Bleacher Report'tan Chris Haynes'e şu şekilde aktardı:



"Damian Lillard'la ilgili takas görüşmelerini tüm yaz görmüştük ama o tartışmalar arasında şahsen Milwaukee'yi hiç görmemiştim. İlgilendiklerini hiç duymamıştım. Bu yüzden telefonda bu haberi görmek beni kesinlikle şok etmişti."



Tatum, tüm şaşkınlığına rağmen Bucks'ın müthiş potansiyelini ise samimi bir şekilde şöyle dile getirdi:



"Harika bir takım olacaklar. Lamı cimi yok. Ligdeki en önemli iki pozisyonun en iyi oyuncularından ikisine sahipler. Çok sağlamlar."



Tatum ifadelerini, önümüzdeki sezonun tüm zorluklarına karşı hazır olduğunu söyleyerek sonlandırdı.



