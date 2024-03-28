Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, taraftarların yaptığı bahisleri karşılayamadığı ve para kaybetmelerine neden olduğu için "kendisini kötü hissettiğini" söyledi.



Tatum, taraftarların yaptığı bahislerin NBA üzerindeki etkisini ve bunun sonucunda kalabalıkla karşılıklı olarak yaşanan diyalogların nasıl değiştiğini konuştu.



Celtics yıldızı, bazı bahislerin boşa çıkmasına sebep olduğu durumlarda taraftarların para kaybetmesinden hiç hoşlanmadığını açıkça itiraf etti:



"Taraftarlar sürekli 'Bir üçlük daha at', 'Bir ribaund daha al', 'Devre bitmeden 25 sayı at' falan diye bağırıyorlar. İlk birkaç yılımda bu böyle değildi. Kesinlikle değişti. Bahislerini tutturduğumda bana söylüyorlar ama tutturmadığımda da kötü konuşuyorlar. Biraz komik bir durum. İnsanların bahisleri benim yüzümden yattığında kendimi kötü hissediyorum. Para kaybetmelerini istemem."



Mart ayı boyunca NBA'deki oyuncular ve antrenörler, spor bahislerinin spor üzerindeki etkisi konusunda tepkilerini net bir şekilde ortaya koymuştu.



Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert, bu ayın başlarında maç hakemlerinin bahisleri nasıl etkileyebileceği üzerine konuştuğunda, bunun için 100 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.



Ayrıa Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton ise tüm taraftarlar tarafından bahis malzemesi gibi davranıldığından şikayet etmişti.



