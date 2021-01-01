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Tatum: "Beal, trash-talk yaptığım tek oyuncu"

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın NBA'de 'trash-talk' yapacağı tek oyuncu olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın NBA'de 'trash-talk' yapacağı tek oyuncu olduğunu açıkladı.

Dün gece Wizards'a karşı 32 sayı ile oynayan Tatum, maçtan sonra yaptığı röportajda trash-talk yapmayı sevmediğini, ancak Beal olunca bu konuda bir istisna yaptığını söyledi:

"Maç boyunca konuşup durduk. NBA'de aslında biriyle konuştuğum tek zaman, ona karşı oynadığım zaman oluyor. Normalde kimseye bir şey söylemem ama biz, maçın başından sonuna dek birbirimize bir şeyler söylüyorduk.

Geçmişteki tek hayalim de buydu. NBA'de ağabeyim gibi gördüğüm birine karşı oynamak. Birlikte oynadığımız her maça ayrı değer veriyorum. Bu her zaman özel bir durumdur. Onunla rekabet etmeye bayılıyorum."

Celtics, Beal'ın bulduğu 41 sayıya rağmen, Wizards'ı 116-107'lik skorla mağlup etmişti.


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