Takım arkadaşıyla kavga etti, Galatasaray maçı kadrosunda yok

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor. Eryaman Stadı'nda saat 18:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



Ev sahibi ekipte Galatasaray maçı öncesi sürpriz yaşandı! Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues maç kadrosundan çıkarıldı.



A Spor'un verdiği bilgilere göre; Takım yürüyüşe çıktıktan sonra içeri girecek olurken teknik heyet bir tur daha atılmasını talep etti. Gerson Rodrigues ise havanın sıcak olduğunu ifade etti. Kulusic de sözlü uyarıda bulununca gerilim yaşandı. İkili arasında fiziki müdahaleler oldu ve bu karar çıktı



Gerson Rodrigues bu sezon Süper Lig'de 11 maçta 6 gol, 2 asistle oynadı.







