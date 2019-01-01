Tacko Fall'a, Celtics taraftarlarından sevgi seli!

Boston Celtics'in 2.31m boyundaki çaylağı Tacko Fall, dün TD Garden'da Charlotte Hornets'a karşı oynanan hazırlık maçında, Boston taraftarlarının sevgi seliyle karşı karşıya kaldı.



Fall, maçın ilk üç çeyreğinde benchte otururken, taraftarlar kendisinin ismini defalarca tezahürat etmişti.



Ancak Fall, son çeyreğin başlarında ilk kez bir NBA maçına giriş yapma şansını yakaladığında, herhangi bir baskı hissinin aklındaki son şey olduğunu söyledi:



"Baskı mı? Rüyada gibiydim. Garden'da, Celtics'le ve tüm bu oyuncularla birlikte oynuyorum. Baskı yoktu. Mesele sahaya çıkıp iyi vakit geçirmekti."



"EKSTRA BİR ŞEY YAPMAMAYA UĞRAŞTIM"



23 yaşındaki Senegalli oyuncu, Boston'ın Charlotte'a karşı aldığı 107-106 galibiyette sekiz dakika oynadı ve 5 sayı, 3 ribaund ve 2 blokla katkı verdi.



Fall, maç sonrası "İşimi yaptığımı hissediyorum. Sahaya girdim, savunmada yapmam gerekeni yaptım ve [Celtics koçu Brad Stevens] hücumda beni çağırdı. Sadece sabırlı olup, ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Sadece sahada bulunup ekstra bir şey yapmamaya çalışıyordum. Adrenalinle birlikte biliyorum, bazen bunu deniyorsunuz, ama ben sadece sürekli odaklı kalmaya çalışıyordum." şeklinde konuştu.



"BU BENİM İLK NBA MAÇIMDI"



Genç oyuncu, taraftarın olumlu tepkisiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:



"Koça, bunun olacağını bildiğimi söylemiştim. Ama ben sadece maçta odaklı kalmaya çalışıyordum. Bu benim ilk NBA maçımdı; ne zaman gireceğimi bilmiyordum. Girmeseydim de, sadece hazır kalmaya ve koç ismimi çağırdığında işimi yapmaya uğraşıyordum."



