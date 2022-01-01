T.J. Warren sezonu kapattı

Indiana Pacers, forvet oyuncusu T.J. Warren'ın sezonu kapattığını duyurdu.



Pacers'ın, sol ayağındaki stres kırığından dolayı son iki sezonun çoğunda parkelerden uzak kalan Warren'ı, takımın playoff beklentileri olmadığından ötürü kadro dışı tutmaya karar verdiği açıklandı.



Warren, Pacers ile ilk sezonunda 67 maçta 19.8 sayı ortalaması ile kariyer rekoruna ulaşmış, 2020 yılındaki NBA bubble'ında ise 26.6 sayı ve 6.3 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



Tecrübeli oyuncunun bu sezon sonunda serbest oyuncu olması bekleniyor.



