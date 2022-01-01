Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

T.J. Warren sezonu kapattı

Indiana Pacers, forvet oyuncusu T.J. Warren'ın sezonu kapattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers, forvet oyuncusu T.J. Warren'ın sezonu kapattığını duyurdu.

Pacers'ın, sol ayağındaki stres kırığından dolayı son iki sezonun çoğunda parkelerden uzak kalan Warren'ı, takımın playoff beklentileri olmadığından ötürü kadro dışı tutmaya karar verdiği açıklandı.

Warren, Pacers ile ilk sezonunda 67 maçta 19.8 sayı ortalaması ile kariyer rekoruna ulaşmış, 2020 yılındaki NBA bubble'ında ise 26.6 sayı ve 6.3 ribaund ortalamaları tutturmuştu.

Tecrübeli oyuncunun bu sezon sonunda serbest oyuncu olması bekleniyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal