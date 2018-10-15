Santrfor ve 10 numara bir takımın gol için en çok ihtiyaç duyduğu oyuncular olarak göze çarpar. Beşiktaş'ta ise uzun süredir bu iki bölgede büyük sıkıntı yaşanıyor. Çoğu maçta kaybedilen puanlar da golcü ve 10 numara eksikliğinden kaynaklanıyor. Böylesi ciddi eksikliklere rağmen Beşiktaş ligin rakip sahada en çok topla oynayan takımı olmayı başardı. İşin sırrı elbette teknik direktör Şenol Güneş'in taktik ustalığında. Rubik küpüyle oynar gibi oyuncuların sahadaki yerlerini değiştiren tecrübeli hoca, takımından verim almayı başarıyor. Bu durum istatistiklere de yansıyor ama saha sonuçları için aynısını söylemek çok zor.Beşiktaş, şampiyonluk yarışı yaptığı Galatasaray, M. Başakşehir ve Fenerbahçe'den fazla şut çekiyor. Maç başına 15,6 defa ile rakip kaleyi yoklayan Kartal, 16,5'luk ortalama ile ilk sırada yer alan Sivasspor'u takip ediyor. Beşiktaş ceza sahası içinde de rakiplerini topa tutuyor.Güneş'in ekibi maç başına 9,1 ortalama ile en çok kaleyi yoklayan takım. Altı pas içinden çekilen şut sıralamasında da siyah-beyazlılar 1,3'lük ortalamasıyla lider. Beşiktaş'ın önemli istatistiklerde ilk sırada olmasına rağmen ligde geride kalması golcü ve 10 numaranın eksikliğini gözler önüne seriyor.