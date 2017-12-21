Süper Lig'de Antalya derbisi

Antalyaspor, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında 22 Aralık Cuma günü Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Antalya Stadı'nda oynanacak. 17. hafta açılış mücadelesini, hakem Serkan Çınar yönetecek.Kırmızı-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda ilk kez Süper Lig'e yükselen Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'de daha önce iki kez rakip oldu.Antalyaspor, ligde geçen sezon rakibiyle oynadığı iç saha maçını 2-1 kazandı, Alanya'nın sahasındaki karşılaşmayı aynı skorla kaybetti.Süper Lig'de Antalya ekipleri arasında oynanan, geride kalan maçlarda Antalyaspor'un 3 golüne, Aytemiz Alanyaspor 3 golle yanıt verdi.Ligde 14 puanla 16. sırada yer alan Antalyaspor, geride kalan 16 hafta sonunda 3 galibiyet elde etti, 5 maçtan beraberlikle ayrıldı, 8 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu.Antalyaspor, ligdeki son beş karşılaşmada hanesine üç puan yazdıramadı.Ligdeki en son galibiyetini 11. hafta mücadelesinde konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u karşı 2-1'lik skorla alan kırmızı-beyazlılar, daha sonraki karşılaşmalarda Atiker Konyaspor'la deplasmanda (1-1) berabere kaldı, Fenerbahçe'ye sahasında (0-1) yenildi, Trabzonspor'a deplasmanda (3-0) mağlup oldu.15. haftada konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, 16. haftada deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4-1 yenildi.5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet ile 18. puanla ligde rakibinin üç sıra üstünde yer alan ve 4 haftadır kazanamayan Aytemiz Alanyaspor ise ilk yarıda şu ana kadar deplasmanda oynadığı 8 maçtan 4'ünü kaybetti, 1'inde beraberlik elde etti, 3'ünü ise galip tamamlamayı başardı.Antalyaspor'da Samuel Eto'o, Salih Dursun, Johan Djourou, Sandro ile Danilo'nun sakatlıkları sürüyor. Geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında sakatlanıp takımdan ayrı salonda çalışmalarını sürdüren Kamerunlu yıldız oyuncu Eto'o'nun, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Antalyaspor'da William Vainqueur, Chico, Maicon Marques ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor.Aytemiz Alanyaspor'da ise sarı kart cezalısı Isaac Sackey, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Turuncu-yeşilli ekipte sakatlıkları süren Welinton Souza Silva ile Mbilla Etame'nin de bu karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Aytemiz Alanyaspor'un golcü futbolcusu Vagner Love, Welinton ile sarı kart cezası sınırında yer alıyor.