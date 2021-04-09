Süper Lig'de 33. haftanın 11'i

Süper Lig'de 33. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.Haftaya damga vuran performansa Kayseripspor'dan Doğan Alemdar, Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal ve Gaziantep FK'dan Papy Djilobodji imza attı.Haftanın kadrosunda 3 Beşiktaşlı ve 3 Gaziantepli oyuncu yer alırken, Trabzonspor'dan Bakasetas yer aldı. Ayrıca Erzurumspor'dan Manuel da Costa, Yeni Malatyaspor'dan Karim Hafez ve Sivasspor'dan Fayçal Fajr da haftanın dikkat çeken isimlerinden oldu.