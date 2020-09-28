Süper Lig'de 3. haftanın X raporu

Süper Lig'de 3. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.
Gençlerbirliği'nin maç yapmadan (BAY) geçtiği ligin 3. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 2-0
Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-0
Göztepe-Gaziantep FK: 2-2
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 3-1
Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 4-1
Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 0-0
Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 1-0
- Puan durumu
Süper Lig'de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
- 4. haftanın programı
Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle:
2 Ekim Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
3 Ekim Cumartesi:
13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)
4 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
Haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.
Gençlerbirliği'nin maç yapmadan (BAY) geçtiği ligin 3. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 2-0
Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-0
Göztepe-Gaziantep FK: 2-2
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 3-1
Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 4-1
Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 0-0
Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 1-0
- Puan durumu
Süper Lig'de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|#
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|FATİH KARAGÜMRÜK
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|5
|7
|2
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|GALATASARAY
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|4
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|5
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|3
|2
|1
|0
|3
|0
|3
|7
|6
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|2
|6
|7
|GÖZTEPE
|3
|1
|2
|0
|8
|4
|4
|5
|8
|FENERBAHÇE
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|5
|9
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|10
|TRABZONSPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|11
|BEŞİKTAŞ
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|12
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|13
|KASIMPAŞA
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|14
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|15
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|3
|0
|2
|1
|5
|7
|-2
|2
|16
|MKE ANKARAGÜCÜ
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|17
|GENÇLERBİRLİĞİ
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|18
|ÇAYKUR RİZESPOR
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|19
|YENİ MALATYASPOR
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
|20
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
|21
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|-6
|0
- 4. haftanın programı
Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle:
2 Ekim Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
3 Ekim Cumartesi:
13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)
4 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)