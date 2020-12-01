Süper Lig'de 10 hafta | En iyi teknik direktör kim?

Bu sezon Süper Lig'de 10. hafta itibariyle en iyi teknik adamı sizlerin oylarıyla seçiyoruz...

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Süper Lig'de 10 hafta | En iyi teknik direktör kim?
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01 Aralık 2020 20:07
Süper Lig'de 10. haftaya kadarki performansları dikkate alındığında yapılan en iyi teknik direktör performanslarını sizlerin oylarıyla seçiyoruz...
 


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