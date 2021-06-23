Süper Lig'in yeni ekibi, Sadık Çiftpınar'a talip oldu!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar, Geçen sezon 2. Lig'de Bodrumspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen eski oyuncusu Ozan Sol'la anlaştı.



İzmir temsilcisi, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan stoper Sadık Çiftpınar'la da temaslarını sıklaştırdı. Bodrumspor'da 30 gol, 5 asistle oynayarak geçen sezon Türkiye'deki liglerin en golcü ismi olan Ozan'ın 2018 yılında 2. Lig'de şampiyonluk yaşadığı eski takımı Altay'la sözleşme imzalayacağı belirtildi.



YÖNETİM ATAĞA KALKTI



Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Sadık'a başka kulüplerin de talip olduğu ancak siyah-beyazlıların transferi bitirmeye yakın olduğu ileri sürüldü. Siyah-beyazlı yönetiminin de kongre sonrası atağa kalkıp, görüşme halinde olduğu yıldız futbolculara sözleşme imzalatması bekleniyor.



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Yönetimin, ayrıca yabancı oyuncu arayışlarını da sürdürdüğü, özellikle Altay'a çabuk uyum sağlayacak futbolculara yöneldiği belirtildi. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta içinde belirlediği futbolcuları İzmir'e çağırarak son noktayı koyacak. Bu arada yönetimin yeniden anlaşma sağlamayı planladığı teknik direktör Mustafa Denizli, önümüzdeki hafta içinde İzmir'e gelecek.



6 MAÇTA OYNADI



Altay'ın transfer listesinde yer alan Sadık Çiftpınar, geçen sezon Fenerbahçe'de 6 maçta forma giydi. 28 yaşındaki defans oyuncusu 437 dakika sahada kaldı. İstanbul ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Çiftpınar, ayrılmak için yönetimle pazarlık yapıyor.



