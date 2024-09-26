Süper Lig'in eski dostları rakip oluyor!

Süper Lig, bu hafta enteresan maçlara sahne olacak. Antalyaspor'un hocası Alex de Souza, efsanesi olduğu Fenerbahçe'yi yıkmaya çalışacak. Burak Yılmaz da Kayserispor ile eski kulübü Beşiktaş'ın rakibi olacak. Detaylara göz atalım...

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Süper Lig'in eski dostları rakip oluyor!
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26 Eylül 2024 08:24
Son güncelleme 26 Eylül 2024 08:25
2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten ve inanılmaz goller atıp, rekorlar kıran Alex de Souza, pazar akşamı Antalyaspor ile Sarı-Lacivertliler'i yıkmaya çalışacak.

Alex'in Antalyaspor ile 6 lig maçında 2 galibiyeti var. 8 puanı bulunan Kırmızı-Beyazlılar, zorlu Fenerbahçe karşılaşmasından da mutlaka puan çıkartmak istiyor.

Beşiktaş'ın rakibi ise Burak Yılmaz'lı Kayserispor. 2 farklı dönemde Siyah-Beyazlı formayı giyen, son Şenol Güneş döneminde de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra kısa süreliğine Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevinde de bulunan Burak Yılmaz, bu sezonki ilk galibiyetini Kartal'a karşı almayı hedefliyor.

Arda ve Selçuk da rakip

Ligde ateş hattında bulunan Kayserispor'un henüz galibiyeti yok. Son olarak geçtiğimiz hafta Göztepe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olan Kayserispor, kötü gidişe artık durmak demek amacında. Ayrıca pazar günü iki yakın arkadaş Arda Turan ile Selçuk İnan kozlarını paylaşacak. Eyüpspor-Gaziantep FK mücadelesi saat 16.00'da.

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