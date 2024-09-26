Süper Lig'in eski dostları rakip oluyor!

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten ve inanılmaz goller atıp, rekorlar kıran Alex de Souza, pazar akşamı Antalyaspor ile Sarı-Lacivertliler'i yıkmaya çalışacak.
Alex'in Antalyaspor ile 6 lig maçında 2 galibiyeti var. 8 puanı bulunan Kırmızı-Beyazlılar, zorlu Fenerbahçe karşılaşmasından da mutlaka puan çıkartmak istiyor.
Beşiktaş'ın rakibi ise Burak Yılmaz'lı Kayserispor. 2 farklı dönemde Siyah-Beyazlı formayı giyen, son Şenol Güneş döneminde de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra kısa süreliğine Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevinde de bulunan Burak Yılmaz, bu sezonki ilk galibiyetini Kartal'a karşı almayı hedefliyor.
Arda ve Selçuk da rakip
Ligde ateş hattında bulunan Kayserispor'un henüz galibiyeti yok. Son olarak geçtiğimiz hafta Göztepe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olan Kayserispor, kötü gidişe artık durmak demek amacında. Ayrıca pazar günü iki yakın arkadaş Arda Turan ile Selçuk İnan kozlarını paylaşacak. Eyüpspor-Gaziantep FK mücadelesi saat 16.00'da.
Alex'in Antalyaspor ile 6 lig maçında 2 galibiyeti var. 8 puanı bulunan Kırmızı-Beyazlılar, zorlu Fenerbahçe karşılaşmasından da mutlaka puan çıkartmak istiyor.
Beşiktaş'ın rakibi ise Burak Yılmaz'lı Kayserispor. 2 farklı dönemde Siyah-Beyazlı formayı giyen, son Şenol Güneş döneminde de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra kısa süreliğine Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevinde de bulunan Burak Yılmaz, bu sezonki ilk galibiyetini Kartal'a karşı almayı hedefliyor.
Arda ve Selçuk da rakip
Ligde ateş hattında bulunan Kayserispor'un henüz galibiyeti yok. Son olarak geçtiğimiz hafta Göztepe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olan Kayserispor, kötü gidişe artık durmak demek amacında. Ayrıca pazar günü iki yakın arkadaş Arda Turan ile Selçuk İnan kozlarını paylaşacak. Eyüpspor-Gaziantep FK mücadelesi saat 16.00'da.