Süper Lig'in dev avcısı Fatih Tekke'li İstanbulspor!

Ligde 35 puan ve averajla 14. sırada yer alan İstanbulspor,

son haftalarda yakaladığı seri ile küme düşme potasından uzaklaşmış durumda.



Son 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 11 puan toplayan İstanbul ekibi, ligin bitimine 5 hafta kala küme düşme hattının 7 puan üzerinde yer alıyor. Sarı-Siyahlı ekip, kalan 5 haftadan biri olan 37'nci haftada da Gaziantep karşılaşmasından hükmen 3-0 galibiyetle ayrılacağı için kümede kalma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Sarı-Siyahlı ekibin Galatasaray

maçının ardından kalan fikstüründe sırasıyla Kasımpaşa (D), Adana Demirspor, Gaziantep FK (D), Ümraniyespor maçları bulunuyor.



ZİRVEDEKİ TAKIMLARA KARŞI DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS





İstanbulspor'da Galatasaray

karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Sarı-Siyahlı ekipte Giresunspor maçında direkt kırmızı kart gören Simon Deli, cezası sebebiyle Galatasaray karşısında takımını yalnız bırakacak. İstanbul ekibinde sakat oyuncu ise bulunmuyor.

İstanbulspor zirvedeki takımlara karşı performansıyla da dikkat çekiyor. Ligin ilk yarısında Beşiktaş'la 2-2 berabere kalan Sarı-Siyahlılar, son dönemde Başakşehir'i 1-0 yenip, Fenerbahçe ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalarak dikkat çekmeyi başardı.