Süper Lig'de flaş ayrılık!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.



İşte İstanbulspor'dan yapılan açıklama: "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır.



Teknik Direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz."



TAKIMI SÜPER LİG'E ÇIKARMIŞTI



Geçtiğimiz sezon Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Spor Toto 1. Lig'de gösterdiği başarılı performansla takımı Süper Lig'e çıkarmayı başaran İstanbulspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 8 puan toplayabilmişti.



İstanbulspor, ligin bir sonraki haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.





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