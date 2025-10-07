Süper Lig'de ayrılık: Emre Belözoğlu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, görevini bırakıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, görevinden istifa etme kararı aldı.
Emre Belözoğlu, milli ara öncesi oynanan ve 5-2 kaybedilen Rizespor maçının ardından istifa sinyali vermişti. Antalyaspor Yönetimi, o maçın ardından 45 yaşındaki teknik adamın istifasını kabul etmemişti.
Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10 puan topladı.
Antalyaspor ile bu yılın ocak ayında sözleşme imzalayan genç teknik adam, Akdeniz ekibinin başında toplamda 28 maçta 1.18 puan ortalaması yakaladı.
