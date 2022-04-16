Süper Lig'de 16:00 seansında 6 gol çıktı

Süper Lig'de 16:00 seansında iki maç oynandı. Oynanan karşılaşmalarda deplasman ekipleri kazandı.
Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, kümede kalma savaşı veren Altay ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve iki hafta sonra puan kaybetti. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)
Nuri Şahin'in başında olduğu Antalyaspor, Avrupa kupalarına katılmak isteyen Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 11 maça, galibiyet serisini ise 6 maça çıkardı. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)
Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, kümede kalma savaşı veren Altay ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve iki hafta sonra puan kaybetti. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)
Nuri Şahin'in başında olduğu Antalyaspor, Avrupa kupalarına katılmak isteyen Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 11 maça, galibiyet serisini ise 6 maça çıkardı. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)