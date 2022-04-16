Süper Lig'de 16:00 seansında 6 gol çıktı

Süper Lig'de 33. haftasında cumartesi günü 16:00'da oynanan iki maç sona erdi. İşte ayrıntılar...

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Süper Lig'de 16:00 seansında 6 gol çıktı
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16 Nisan 2022 17:51
Süper Lig'de 16:00 seansında iki maç oynandı. Oynanan karşılaşmalarda deplasman ekipleri kazandı.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, kümede kalma savaşı veren Altay ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve iki hafta sonra puan kaybetti. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)

Nuri Şahin'in başında olduğu Antalyaspor, Avrupa kupalarına katılmak isteyen Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 11 maça, galibiyet serisini ise 6 maça çıkardı. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)

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